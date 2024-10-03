Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunda heyecan bu hafta başlayacak. Ligin ilk haftasının açılış maçında Merkezefendi Belediyesi Basket, Mersin Spor'u konuk edecek. Sezon, 19 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.

Normal sezonu ilk 6 sırada bitiren takımlar play-off maçlarını oynamaya hak kazanacak. Ligi 7., 8., 9. ve 10. sırada tamamlayan ekipler ise tek maç üzerinden play-in oynayacak. Normal sezonu son 2 sırada tamamlayan takımlar da küme düşecek.

İlk defa 1966-1967 sezonunda başlayan Basketbol Süper Ligi, 2024-2025 sezonu itibarıyla 59. sezonunu yaşayacak. Ligin ilk şampiyonu Altınordu oldu. 1978-1979 sezonunda statü değişikliğine gidilerek, ligi ilk beş sırada tamamlayan takımların play-off maçları oynamasına karar verildi. Play-off usulünün ilk şampiyonu da o dönemdeki adıyla Efes Pilsen oldu.

Geçtiğimiz sezon final serisinde Fenerbahçe, Efes'i 3-1 ile geçerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler böylece tarihindeki 11. zaferine ulaştı. Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyon olan takım ise Efes. Lacivert-beyazlıların toplamda 16 şampiyonluğu bulunuyor. Şu an ligde yer almayan Eczacıbaşı'nın ise 8 şampiyonluğu var. Ligde Galatasaray ile İTÜ 5, Ülkerspor 4, Beşiktaş, Karşıyaka ile TOFAŞ 2, Altınordu ve Muhafızgücü'nün de 1'er kez şampiyonluk kazandı.

EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN BAŞANTRENÖR AYDAN SİYAVUŞ

Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan başantrenör ise Aydan Siyavuş. Türk basketbolunun önemli isimlerinden olan Siyavuş, 6 kez Eczacıbaşı, 1 defa da Efes ile olmak üzere toplam 7 kez şampiyonluk yaşadı. Siyavuş'u, Aydın Örs ile Ergin Ataman takip ediyor. Örs, 6 şampiyonluğun 5'ini Efes, 1'ini de Fenerbahçe ile kazandı. Ataman ise 4 kez Efes, 1'er kez de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyon oldu. Zeljko Obradovic, Oktay Mahmuti ile Mehmet Baturalp'in de 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Ayrıca Ergin Ataman, 3 farklı takımla şampiyon olan tek başantrenör olarak yer alıyor.