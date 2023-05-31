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Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yükselen Pınar Karşıyaka, rakibini bekliyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Frutti Extra Bursaspor'u 2-0'la geçerek adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Önemli bir galibiyet aldık, 2-0 kazanarak yarı finale yükseldik. Artık rakibimizi bekleyeceğiz." dedi

Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yükselen Pınar Karşıyaka, rakibini bekliyor
AA

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Frutti Extra Bursaspor'u 2-0'la geçerek yarı finale yükseldi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, dünkü karşılaşmada Frutti Extra Bursaspor'un da iyi mücadele ettiğini ancak takım olarak daha iyi olduklarını gösterdiklerini belirtti.

İlk maçta da oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu ancak üç sayılık atışlarda başarılı olamadıklarını aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Maç boyunca özellikle ilk periyot müthiş savunma yaptık. Deplasmanda nasıl oynamamız gerekiyorsa o şekilde oynadık, içeri indirdiğimiz toplarla bulduğumuz sayılar, içeri-dışarı dengesini sağlamamız kazanmak için önemliydi. Oyun planımıza sahip çıkmak bize deplasmanda galibiyeti getiren en büyük etken oldu. 8-9 bin seyirci önünde kazanmak çok kolay değil ama üçüncü periyot hariç kontrolü hiç kaybetmedik. Üçüncü periyotta da skorda değil ama oyunda dengeyi kaybettik. Bu da gayet normal. Bu kadar farkı uzun bir süre korumak böyle bir atmosferde kolay değil. Önemli bir galibiyet aldık, 2-0 kazanarak yarı finale yükseldik. Artık rakibimizi bekleyeceğiz."

Pınar Karşıyaka'nın play-off yarı finaldeki rakibi yarın Ankara'da oynanacak Türk Telekom-Galatasaray Nef maçının galibi olacak.

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