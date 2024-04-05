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        Basketbolda haftanın programı belli oldu

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 32. hafta karşılaşmaları oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 10:12 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:13
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 32. hafta karşılaşmaları oynanacak.

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin arasında oynanacak play-off final serisi maçları bugün başlayacak.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

        TÜRKİYE BASKETBOL SÜPER LİGİ

        Bugün:

        18.00 Reeder Samsunspor-Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Dağıstanlı)

        Yarın:

        13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor İnfo Yatırım (Pamukkale Üniversitesi)

        15.30 Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

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        18.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

        7 Nisan Pazar:

        13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa (Muradiye)

        15.30 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

        18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

        8 Nisan Pazartesi:

        20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

        TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL LİGİ

        Bugün:

        15.00 Finalspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Naim Süleymanoğlu)

        20.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kocaeli Atatürk)

        Yarın:

        13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Gaziantep Basketbol (Iğdır Kazım Karabekir)

        14.45 Esenler Erokspor-OGM Ormanspor (Başakşehir Spor Kompleksi)

        18.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

        7 Nisan Pazar:

        14.00 Kapaklıspor-Semt77 Yalovaspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

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        15.45 Konyaspor-Pizza Lazza Haremspor (Selçuklu Belediyesi)

        17.30 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Çayırova Belediyesi (TOBB ETÜ)

        8 Nisan Pazartesi:

        20.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Sigortam.net (Edip Buran)

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