Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Cezaevlerinin yönetimine, ceza ve güvenlik tedbirlerinin ne şekilde yerine getirileceğine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlendi. "Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek yönetmelikle 2006'da Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük" yürürlükten kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İMKANI

Tüzük de yer alan hükümler büyük oranda yönetmelikte korunda ancak önemli bir yeni uygulama da hayata geçirildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan mahkumlara görüntülü görüşme imkanı yönetmeliğe girdi. Buna göre; mahkumlar hafta da 30 dakika yakınları ile görüntülü görüşebilecek. Terör örgütü ve çıkar amaçlı suç örgütü üyeleri ise iyi halli olmaları durumunda Cezaevi Gözlem Kurulu’nun kararıyla bu olanaktan yararlandırılabilecek.

Yönetmeliğin ilgili hükümleri şöyle:

30 DAKİKA: Görüntülü telefon görüşmesine imkan tanıyan teknik alt yapının kurulu bulunduğu bakanlıkça belirlenen kurumlarda haftalık görüşme süresi 30 dakika olarak uygulanacak. Bu sistem oda veya koğuş içini ya da idarece uygun görülen diğer yerlere kurulabilecek.

GÖRÜŞÜ ÇIKMAYANA İLAVE 30 DAKİKA: Haftalık ziyaret hakkını kullanmayan hükümlülerin bir sonraki haftalık telefon görüşme süresine ayrıca 30 dakika ilave edilecek ve bu süre devredilemeyecek. Bu kapsamdaki görüşmeler aynı hafta içerisindeki toplam üç görüşmeyi aşmamak koşuluyla bölünmek suretiyle de yapılabilecek. İlave edilen 30 dakika için 3 görüşme hakkı daha verilecek. Bu görüşmeler sesli ve görüntülü yapılabileceği gibi sadece sesli olarak da yapılabilecek.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ ŞARTLI FAYDALANACAK: Terör ve çıkar amaçlı suç örgütü üyeleri görüntülü görüşme ve görüşme sürecinin uzatılmasına ilişkin bu haktan kurumdaki tutum, davranış ve eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine katılma gibi durumları göz önünde bulundurularak, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından yapılacak, değerlendirmeye göre yararlandırılacak.

TEHLİKELİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLENLER: Tehlikeli hükümlü oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen hükümlüler 15 günde bir kez olmak ve 10 dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile sesli olarak görüşebilecek. Hükümlünün, kurumun güvenliğini tehlikeye düşüren, suç oluşturan veya bir suça azmettirme ya da yardım etme sonucunu doğurabilecek konuşmalarda bulunduğu dinleme sırasında belirlendiğinde, görüşme derhal kesilecek.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE SADECE SESLİ GÖRÜŞME HAKKI: Terör örgütü yöneticiliği ve suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüt yöneticiliği suçundan mahkum olanlar, konuşma süresi haftada 10 dakikayı geçmemek üzere sadece sesli görüşme yapabilecek. Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün yöneticiliğini yapmaya devam eden, bu konuda herhangi bir yöntemle, kurum içi veya dışındaki kişilere talimat veya mesaj veren hükümlülere idare ve gözlem kurulu kararıyla telefon görüşmesi hiçbir şekilde yaptırılmayacak.

AĞIR MÜEBBET ALANLAR: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler, idare ve gözlem kurulunun uygun gördüğü hâllerde ve 15ş günde bir olmak üzere eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi ile 10 dakikayı geçmemek üzere sadece sesli görüşebilecek.