BATE Borisov - Dnepr Mogilev maçı heyecanı

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. BATE Borisov, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Dnepr Mogilev takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:45. 48 puanlı BATE Borisov 1. sırada bulunuyor, Dnepr Mogilev 13 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi BATE Borisov, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Dnepr Mogilev, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 498 kodlu maçı oynayanlar; BATE Borisov galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Dnepr Mogilev galibiyet oranı 0.00.

BATE Borisov son hafta oynanan Gorodeya maçında 3-3 berabere kaldı.

Dnepr Mogilev ise Slutsksakhar maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan BATE Borisov, 17 gol attı ve 4 gol yedi.

Dnepr Mogilev ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dnepr Mogilev, 6 gol atarken 19 gol yedi.

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