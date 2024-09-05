Batı Şeria'da İsrail askerleri pusuya düşürüldü: Ölü ve yaralılar var

Kudüs Seriyyeleri – Tulkerim Tugayından yapılan yazılı açıklamada, “Mücahitlerimiz, Tulkerim’deki Belavine kavşağında önceden hazırlanmış bileşik pusuya düşürdüğü bir grup düşman (İsrail) piyade kuvvetinde, ölülere ve yaralılara neden oldu.” ifadelerine yer verildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Tulkerim Tugayına bağlı direnişçilerin Tulkerim’deki savaş bölgelerinde, İsrail askerleriyle 7 ayrı silahlı çatışma yürüttüğü ve İsrail ordusuna ait 4 askeri araca saldırı düzenlendiği vurgulandı.

İSRAİL ORDUSU CENİN VE TULKERİM'E TAKVİYE KUVVET GÖNDERİYOR

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerindeki işgal ve baskınlarına takviye güçler kullanarak devam ediyor.

REKLAM Cenin ve Tulkerim kentlerine İsrail ordusu yeni takviye kuvvet gönderirken direniş güçleriyle yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgeden silah ve patlama sesleri yükseliyor. İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği "geniş çaplı" saldırılarda bugüne kadar Cenin'de 19, Tubas'ta 4, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 33 Filistinli öldü, 130 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 685 Filistinli hayatını kaybetti.