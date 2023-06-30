Batman'da kendilerinden haber alınamayan 3 çocuktan İsmail Algan’ın (10) Sason Çayı kenarında cansız bedenine ulaşıldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen ve Algan’ın boğulmasının ardından korkup kaçtıkları değerlendirilen B.Ç. (13) ve K.A. (11) ise sabah saatlerinde polis tarafından yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Batman’da sağ olarak bulundu.