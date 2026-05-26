Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Batman'da organize suç örgütüne yönelik operasyon: 7 tutuklama

        Batman'da organize suç örgütüne yönelik operasyon: 7 tutuklama

        Batman'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Polis ekipleri, geçen yıldan bu yana kentte 7 ayrı silahlı eylem gerçekleştirdiği belirlenen örgüte yönelik operasyonda 4 tabanca ve 120 fişek ele geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 10:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 7 tutuklama
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batman'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube müdürlükleri ekiplerince, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, geçen yıldan bu yana kentte 7 ayrı silahlı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, 4 tabanca ve 120 fişek ele geçirildi.

        Ele geçirilen silahlardan birinin örgüt üyelerince 6 farklı olayda kullanıldığı belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mustafa Sandal'ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... İki kritik dosyada yeni gelişme! Cinayet olayında yeni görüntüler ortaya çıktı!

        'Kırmızı bültenle' aranan ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın eski bacanağı Hüsnü Kerem Şen'in adı, 3 yıl önce İzmir Çeşme'de bir kişinin öldüğü kanlı saldırıyla gündeme gelmişti. Şen, daha sonra İstanbul'da önemli bir iş insanının darp edilmesi ve Taşkın ailesine yönelik örgütlü yağma iddialarının yer a...
        #Son dakika haberler
        #Batman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Yine kalp krizi! Halı sahada feci anlar!
        Yine kalp krizi! Halı sahada feci anlar!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!