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        Batman Belediyesi'nden ücretsiz sağlık hizmeti

        Batman Belediyesi'nce sağlık hizmetlerine kolay erişimin sağlanması amacıyla vatandaşlara bazı branşlarda ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:04
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        Batman'da ücretsiz sağlık hizmeti
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        Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Belediye Sağlık Merkezinde, 9 farklı branşta ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor.

        Merkezde genel ve diş polikliniği, beslenme danışmanlığı, psiko-sosyal destek, gebe bilgilendirme, bağımlılıkla mücadele eğitimleri ile ambulans konusunda hizmet sağlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Tahir Yarba, amaçlarının erken teşhisle müdahalede bulunarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade etti.

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        #Batman Haberleri
        #ücretsiz sağlık hizmeti
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