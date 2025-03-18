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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman haberleri: İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu! - Son haberler | Son dakika haberleri

        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!

        Batman'da bir genç, iki esnaf arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken başından vuruldu. Korkunç olayda hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Yakup Yürek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 09:43 Güncelleme: 18.03.2025 - 09:43
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        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
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        Batman'da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan Yakup Yürek (26), başına isabet kurşunla hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Oto Galericiler Sitesinde meydana geldi.

        AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

        İki esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. O sırada kavgayı ayırmaya çalışan Yakup Yürek, taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

        Fotoğraf: İHA

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        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yürek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yürek'in cenazesi morga kaldırılırken, polis olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada da, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #Batman
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