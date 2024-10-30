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        Oğlunu ve eşini öldürdükten sonra intihar etti

        BATMAN'da Nesim Adım (33), evlerinde oğlu Ali Ensar (11) ve eşi Tuba Adım'ı (32) tabancayla öldürüp, ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:56 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:56
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        Oğlunu ve eşini öldürdükten sonra intihar etti
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        BATMAN'da Nesim Adım (33), evlerinde oğlu Ali Ensar (11) ve eşi Tuba Adım'ı (32) tabancayla öldürüp, ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Nesim Adım’ın saat 02.00'de kendisiyle eşi ve çocuğunun olduğu görüntü paylaştığı ortaya çıktı.

        Olay, öğleden sonra, Tilmerc Mahallesi'ndeki villada meydana geldi. İş arkadaşları telefonla aradıkları Nesim Adım'a ulaşamayınca evine gitti. Uzun süre çaldıkları kapı açılmayınca, camı kırıp içeri giren arkadaşları Nesim Adım'ı, oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım'ı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

        İlk belirlemelere göre Nesim Adım'ın, oğlu ve eşini öldürdükten sonra yaşamına son verdiği belirtildi. Üç kişinin cansız bedenleri, işlemlerinin ardından ambulansla, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nesim Adım’ın saat 02.00'de kendisiyle eşi ve çocuğunun olduğu görüntü paylaştığı ortaya çıktı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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