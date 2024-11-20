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        Terör örgütü üyeliği suçundan 33 yıl hapisle aranan eski DBP il eş başkanı tutuklandı

        BATMAN'da 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 33 yıl hapis cezasıyla aranan eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Şükrü Tapkan yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:26 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:30
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        Terör örgütü üyeliği suçundan 33 yıl hapisle aranan eski DBP il eş başkanı tutuklandı
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        BATMAN'da ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 33 yıl hapis cezasıyla aranan eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Şükrü Tapkan yakalanıp, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 2018-2019 arasında DBP İl Eş Başkanı olan ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan’ 33 yıl hapis cezası bulunan Şükrü Tapkan, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. JASAT ve Suçeken Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından aynı gün adliyeye sevk edilen Tapkan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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