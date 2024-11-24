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        Batman Engelliler Spor Kulübü - Muş Bedensel Engelliler: 56-44

        TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 3'üncü haftasında evinde konuk ettiği Muş Bedensel Engellileri 56-44 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:29 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:35
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        Batman Engelliler Spor Kulübü - Muş Bedensel Engelliler: 56-44
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        TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 3'üncü haftasında evinde konuk ettiği Muş Bedensel Engellileri 56-44 mağlup etti.

        Batman Engelliler Spor Kulübü, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda Muş Bedensel Engellileri konuk etti. Karşılaşmaya Batman Ekibi, Ümit Koca, Serhat Kaya, Şakir Velioğlu, Nuri Rökün ve Hasan Alkun beşlisiyle çıktı. İlk çeyrekte maçı 11-12 geride bitiren Batman Engelliler Spor Kulübü, ikinci çeyrekte karşılaşmayı 24-22 önde bitirdi. Geriye kalan iki periyotta da baskısını iyice arttıran Batman Engelliler Spor Kulübü maçı 56-44 kazandı.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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