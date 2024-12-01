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        Minibüsteki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu

        BATMAN'da bir minibüste narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 3 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 15:59 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:05
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        Minibüsteki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
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        BATMAN’da bir minibüste narkotik köpeği ‘Mailo’ ile yapılan aramada 3 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Batman'a giriş yapan bir minibüste şüphe üzerine arama yapıldı. ‘Mailo’ isimli narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramada, araçta 3 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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