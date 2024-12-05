Eşler arasındaki kavgaya aileler de dahil oldu; 3 yaralı
BATMAN'da, anlaşmazlık yaşayan evli çift arasındaki tartışmaya ailelerinin de dahil olmasıyla çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
BATMAN’da, anlaşmazlık yaşayan evli çift arasındaki tartışmaya ailelerinin de dahil olmasıyla çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Evli çift arasında çıkan tartışmaya, aileleri de dahil oldu. Tartışma büyüyerek, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, 8 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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