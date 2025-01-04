Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Kalbinden bıçaklanan Muhammed ağır yaralandı; 1 tutuklama (2)

        2ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDIBatman'da 2 grup arasında çıkan kavgada Muhammed T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 21:31 Güncelleme: 04.01.2025 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalbinden bıçaklanan Muhammed ağır yaralandı; 1 tutuklama (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        2ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI

        Batman’da 2 grup arasında çıkan kavgada Muhammed T. (28), kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmasında, gözaltına alınan 2 şüpheliden Muhammed’i bıçakladığı belirlenen Hasan Gülmez (41), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan diğer şüpheli O.G. (31) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Muhammed T.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Batman Belediyesi şoförlerinin dinlenme kabinini yakan 4 zanlı yakalandı
        Batman Belediyesi şoförlerinin dinlenme kabinini yakan 4 zanlı yakalandı
        Takla atan minibüsteki baba öldü, oğlu yaralandı
        Takla atan minibüsteki baba öldü, oğlu yaralandı
        Batman'da devrilen minibüsteki baba öldü, oğlu yaralandı
        Batman'da devrilen minibüsteki baba öldü, oğlu yaralandı
        Farklı mesleklerden bedensel engellilerin kurduğu takım, Süper Lig'i hedefl...
        Farklı mesleklerden bedensel engellilerin kurduğu takım, Süper Lig'i hedefl...
        Batman'da belediye otobüsü şoförlerinin kaldığı kulübe kundaklandı; o anlar...
        Batman'da belediye otobüsü şoförlerinin kaldığı kulübe kundaklandı; o anlar...
        Batman'da belediye otobüsü, şoförlerin kaldığı kulübe kundaklandı; o anlar...
        Batman'da belediye otobüsü, şoförlerin kaldığı kulübe kundaklandı; o anlar...