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        Otomobilin koltuğunun altına gizlemiş metamfetamini 'Mailo' buldu

        BATMAN'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, ön koltuğun altında 332 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 18:18 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:20
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        Otomobilin koltuğunun altına gizlemiş metamfetamini 'Mailo' buldu
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        BATMAN’da polis tarafından durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ‘Mailo’ ile yapılan aramada, ön koltuğun altında 332 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ‘Mailo’ ile arama yapıldı. Aramada, ön koltuğun altına gizlenmiş 332 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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