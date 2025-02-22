Otomobilin koltuğunun altına gizlemiş metamfetamini 'Mailo' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ‘Mailo’ ile arama yapıldı. Aramada, ön koltuğun altına gizlenmiş 332 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

BATMAN’da polis tarafından durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ‘Mailo’ ile yapılan aramada, ön koltuğun altında 332 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

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