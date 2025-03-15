Otomobil koltuğu altındaki uyuşturucuyu 'Linda' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik polis köpeği 'Linda' ile arama yaptı. Aramada, otomobil koltuğu altında 2 kilo 66 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

BATMAN'da narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada, otomobil koltuğu altında 2 kilo 66 gram metamfetamin ele geçirildi.

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