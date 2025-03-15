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        Otomobil koltuğu altındaki uyuşturucuyu 'Linda' buldu

        BATMAN'da narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada, otomobil koltuğu altında 2 kilo 66 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:35
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        Otomobil koltuğu altındaki uyuşturucuyu 'Linda' buldu
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        BATMAN'da narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada, otomobil koltuğu altında 2 kilo 66 gram metamfetamin ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik polis köpeği 'Linda' ile arama yaptı. Aramada, otomobil koltuğu altında 2 kilo 66 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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