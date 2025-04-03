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        Otomobilin refüje çarptığı kazada yaralanan 2 kişiden 1'i kurtarılamadı

        BATMAN'da, otomobilin refüje çarptığı kazada yaralanan 2 kişiden Hüseyin Sünger (36), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:25
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        Otomobilin refüje çarptığı kazada yaralanan 2 kişiden 1'i kurtarılamadı
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        BATMAN’da, otomobilin refüje çarptığı kazada yaralanan 2 kişiden Hüseyin Sünger (36), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Urganlı köyü mevkisinde meydana geldi. Hasankeyf yönüne giden Rıdvan B.’nin (36) kontrolünü yitirdiği 34 GYK 831 plakalı otomobil, kavşakta refüje çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki Hüseyin Sünger yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavisi süren yaralılardan Sünger, gece saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hüseyin Sünger'in cenazesi ailesi tarafından alınarak, Petrol Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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