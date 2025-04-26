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        Ayaklarını çapa makinesine kaptıran Ahmet ağır yaralandı

        BATMAN'ınGercüş ilçesinde çapa makinesine ayaklarını kaptıran 9 yaşındaki Ahmet G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 16:32 Güncelleme: 26.04.2025 - 16:35
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        Ayaklarını çapa makinesine kaptıran Ahmet ağır yaralandı
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        BATMAN'ınGercüş ilçesinde çapa makinesine ayaklarını kaptıran 9 yaşındaki Ahmet G., ağır yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Çapa makinesi ile tarla sürmeye çalışan Ahmet G., ayaklarını makinenin döner bıçaklı bölümüne kaptırdı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyup koşan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ahmet G., ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki ayağı ve sırtından yaralanan Ahmet G. buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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