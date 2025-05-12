Çocukların müstehcen görüntülerini alıp satan 11 şüpheliye tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, çocukların müstehcen görüntülerini alıp satan 44 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, Batman, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Düzce, Afyon, Zonguldak, Bilecik ve Tekirdağ'da belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Şüphelilerden 10'u savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 34 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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