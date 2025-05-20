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        Batman Kız Takımı, Yurtlig Masa Tenisi müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu

        GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından Kütahya'da düzenlenen Yurtlig Masa Tenisi müsabakalarında Batman Kız Takımı, Türkiye şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:44 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:44
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        Batman Kız Takımı, Yurtlig Masa Tenisi müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu
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        GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından Kütahya’da düzenlenen Yurtlig Masa Tenisi müsabakalarında Batman Kız Takımı, Türkiye şampiyonu oldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 10-16 Mayıs tarihleri arasında Kütahya’da düzenlenen Yurtlig Masa Tenisi müsabakalarında Batman Kız Takımı, karşılaştığı Kütahya’yı 3-0, Sinop’u 3-1, Burdur’u 3-1, Kırıkkale’yi 3-2, Trabzon’u 3-0 ve finalde de Iğdır ekibini 3-1 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Takımı tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, “Masa Tenisi en çok önem ve değer verdiğimiz branşlardan biridir. Bugün bütün rakiplerini tek tek yenerek Türkiye şampiyonu olan Yurt masa tenisi kız takımımız bizleri gururlandırmıştır. Bütün sporcularımızı, antrenörlerimizi, idarecilerimizi ve emeği geçenleri canı gönülden kutluyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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