Batman Kız Takımı, Yurtlig Masa Tenisi müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından Kütahya'da düzenlenen Yurtlig Masa Tenisi müsabakalarında Batman Kız Takımı, Türkiye şampiyonu oldu.
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından Kütahya’da düzenlenen Yurtlig Masa Tenisi müsabakalarında Batman Kız Takımı, Türkiye şampiyonu oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 10-16 Mayıs tarihleri arasında Kütahya’da düzenlenen Yurtlig Masa Tenisi müsabakalarında Batman Kız Takımı, karşılaştığı Kütahya’yı 3-0, Sinop’u 3-1, Burdur’u 3-1, Kırıkkale’yi 3-2, Trabzon’u 3-0 ve finalde de Iğdır ekibini 3-1 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Takımı tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, “Masa Tenisi en çok önem ve değer verdiğimiz branşlardan biridir. Bugün bütün rakiplerini tek tek yenerek Türkiye şampiyonu olan Yurt masa tenisi kız takımımız bizleri gururlandırmıştır. Bütün sporcularımızı, antrenörlerimizi, idarecilerimizi ve emeği geçenleri canı gönülden kutluyorum” dedi.
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