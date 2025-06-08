Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da balkondan düşen bebek öldü

        BATMAN'da 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:54 Güncelleme: 08.06.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da balkondan düşen bebek öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BATMAN'da 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Y.E.G. (1) isimli bebek, hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında yaşayan ailenin bebekleri Y.E.G. (1), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"

        Benzer Haberler

        Kanser hastası Muhammed, evde aldığı eğitimlerle bursluluk sınavını yüksek...
        Kanser hastası Muhammed, evde aldığı eğitimlerle bursluluk sınavını yüksek...
        Batman'da bayramın ilk gününde 65 bin kişi toplu taşımadan ücretsiz yararla...
        Batman'da bayramın ilk gününde 65 bin kişi toplu taşımadan ücretsiz yararla...
        Batman'da balkondan düşen bebek yaşamını yitirdi
        Batman'da balkondan düşen bebek yaşamını yitirdi
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara bayram ziyaret
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara bayram ziyaret
        Batman'da markette çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da markette çıkan yangın söndürüldü
        AK Parti Batman İl Teşkilatından bayramlaşma program
        AK Parti Batman İl Teşkilatından bayramlaşma program