Aybüke öğretmen, şehadetinin 8'inci yıl dönümünde anıldı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma programı düzenlendi.

9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına, PKK'lı teröristler tarafından açılan ateşte, başka bir araçta bulunan Aybüke Yalçın yaralandı. Hastanede şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için şehit edildiği ve isminin verildiği caddede anma programı düzenlendi. Programa; Kaymakam Ekrem Güngör, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda katıldı. Programda Yalçın'ın şehit olduğu yere karanfiller bırakıldı, İlçe Müftüsü Hakan Çağıran tarafından dualar edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı ve isminin verildiği Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi'nde tören düzenlendi. Törende; okulun müzik öğretmenleri, Yalçın'ın sevdiği şarkıları seslendirdi.