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        Otomobilin şarampole devrildiği kazada kız kardeş öldü, ağabeyi yaralandı

        BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Hasret Hasar (24) hayatını kaybetti, ağabeyi Yunus Hasar (27) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 21:45 Güncelleme: 15.06.2025 - 21:50
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        Otomobilin şarampole devrildiği kazada kız kardeş öldü, ağabeyi yaralandı
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        BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Hasret Hasar (24) hayatını kaybetti, ağabeyi Yunus Hasar (27) yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kozluk ilçesi Dövecik köyü yakınlarında meydana geldi. Hasret Hasar yönetimindeki 34 KDV 923 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki ağabeyi Yunus Hasar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Hasret Hasar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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