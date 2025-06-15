Otomobilin şarampole devrildiği kazada kız kardeş öldü, ağabeyi yaralandı
BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Hasret Hasar (24) hayatını kaybetti, ağabeyi Yunus Hasar (27) yaralandı.
BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Hasret Hasar (24) hayatını kaybetti, ağabeyi Yunus Hasar (27) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kozluk ilçesi Dövecik köyü yakınlarında meydana geldi. Hasret Hasar yönetimindeki 34 KDV 923 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki ağabeyi Yunus Hasar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Hasret Hasar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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