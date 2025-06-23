Batman'da bilirkişi ekibinin otomobili, şarampole yuvarlandı: 5 ölü (2) KİMLİKLERİBELLİ OLDUBatman'ın Sason ilçesi kırsalında davaya konu kilisenin keşfinden dönen ve içinde bilirkişi ekibinin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada ölenlerin Batman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Fesih Barut ve sürücü Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.06.2025 - 16:51 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:51 facebook

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