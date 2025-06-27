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        Yolda yürürken silahlı saldırıda yaralandı

        BATMAN'da Mehmet Emin G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 00:32 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:35
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        Yolda yürürken silahlı saldırıda yaralandı
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        BATMAN’da Mehmet Emin G. (47), yolda yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

        Olay, 20.00 sıralarında Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Emin G., yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Mehmet Emin G., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Emin G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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