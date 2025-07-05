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        Polisten kaçan şüpheli, boğazına bıçak dayayıp direndi; 1 saatte ikna edildi

        BATMAN'da hakkında yakalama kararı bulunan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 00:09 Güncelleme: 05.07.2025 - 00:15
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        Polisten kaçan şüpheli, boğazına bıçak dayayıp direndi; 1 saatte ikna edildi
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        BATMAN’da hakkında yakalama kararı bulunan H.İ. (34), polisin ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Girdiği apartmanda boğazına bıçak dayayıp polise direnen şüpheli, 1 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Gap Mahallesi Kekik Sokak’ta meydana geldi. Polis ekiplerini gören H.İ. isimli şüpheli, ‘Dur’ ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Bir apartmanın giriş katına giren şüpheli, boğazına bıçak dayayarak polise direndi. Ekiplerin destek istemesi üzerine, olay yerine sağlık ve çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Polis ekiplerinin 1 saatlik uğraşının ardından şüpheli ikna edilerek teslim oldu.

        Hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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