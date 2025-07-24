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        Batman'da genç kızların kavgası kamerada

        BATMAN'da 4 genç kızın kavgası, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:28 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:30
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        Batman'da genç kızların kavgası kamerada
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        BATMAN’da 4 genç kızın kavgası, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, merkez Çarşı Mahallesi Gülistan Caddesi girişinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıkan genç kızlar, kısa süre sonra birbirine saldırdı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 2 genç kızın 1 kişiyi tuttuğu, diğerinin ise tekme ve yumruk attığı anlar yer aldı. Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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