Batman'da genç kızların kavgası kamerada

Olay, merkez Çarşı Mahallesi Gülistan Caddesi girişinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıkan genç kızlar, kısa süre sonra birbirine saldırdı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 2 genç kızın 1 kişiyi tuttuğu, diğerinin ise tekme ve yumruk attığı anlar yer aldı. Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

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