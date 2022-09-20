Gercüş’te İlköğretim Haftası kutlandı

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BATMAN (AA) - Gercüş ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.



Hükümet Konağında düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı Atatürk Büstüne çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra Cumhuriyet İlkokulunda devam eden programda, öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sunuldu.

Törene, Kaymakam Muhammed Özdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı, İlçe Gençlik Spor Müdürü Serkan Soyvural, Gercüş Anadolu Lisesi Müdürü Nihat Kaya, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



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