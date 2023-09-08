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        Beşiri Kaymakamı Yılmaz görevine başladı

        Beşiri Kaymakamlığına atanan Muhammed Yılmaz, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:54 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:54
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        Beşiri Kaymakamı Yılmaz görevine başladı
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        Hükümet Konağı önünde kurum amirleri ve personel tarafından karşılanan Kaymakam Yılmaz, selamlaşmanın ardından makamına geçti.

        Daha sonra kamu kurum ve kuruluş amirleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı yapan Yılmaz, ilçedeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Yılmaz, "Beşiri'ye hizmet etmek adına elimizden gelen gayreti göstererek birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışacağız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

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