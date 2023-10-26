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        "Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" sürüyor

        Batman'da "Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:49 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:10
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        "Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" sürüyor
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        Batman'da "Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" devam ediyor.

        Merkez Adalet Caddesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen fuara vatandaşlar ilgi gösteriyor.

        "Oku, bu yüzyıl senin" temasıyle 20 Ekim'de başlayan ve 29 Ekim'e kadar sürecek festivalde, 160 yayınevi ve 2 milyonun üzerinde kitap yer alıyor.

        Festival kapsamında öğrencilere 50 lira değerinde toplam 2 milyon lira hediye çeki verildi.

        Geçen yıl 300 bin kişinin ziyaret ettiği fuarı, bu sene 400 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.

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