Hasankeyf'te "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" düzenlendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi.

Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterimlerinin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp ve protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, her ilçede yapılan festivalin o ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu söyledi.

Festivallerin, o ilçenin ekonomisi ve ticaretine de katkı sunduğunu belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Her bir ilçemizde yapmış olduğumuz her bir festival o ilçenin ekonomisi ve ticaretine net bir katkı sağladı. Her bir ilçemizde yapmış olduğumuz her bir festival o ilçedeki köylülerimizin üretmiş olduğu ürünlerin pazarlaması için net bir katkı sağladı. Ve yapmış olduğumuz her bir festival kültürümüzün, geleneklerimizin, göreneklerimizin gelecek nesillere aktarılabilmesi için harikulade bir imkan sağladı. Bu sene de yapacağımız her bir festival yine bu dört amacı gerçekleştirecek."

Festivallerin, tanıtımın yanında vatandaşların eğlenmesine de imkan sunduğunu aktaran Canalp, "Hepimiz insanız, çalışmaya ihtiyacımız olduğu kadar eğlenmeye de ihtiyacımız var. İlçelerimizdeki bu festivaller de her birimizin aynı zamanda bir ve bütün olarak eğlenebilmesine imkan sağlaması açısından fevkalade güzel bir ortam teşkil etmektedir." diye konuştu.