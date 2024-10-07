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        Batman'da "Anadolu Mektebi Kitap Okuma Programı"nın yeni dönemi başladı

        Batman'da İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran başkanlığında düzenlenen toplantı ile "Anadolu Mektebi Kitap Okuma Programı"nda yeni dönem başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 18:04 Güncelleme: 07.10.2024 - 18:19
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        Batman'da "Anadolu Mektebi Kitap Okuma Programı"nın yeni dönemi başladı
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        Batman'da İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran başkanlığında düzenlenen toplantı ile "Anadolu Mektebi Kitap Okuma Programı"nda yeni dönem başladı.

        Kitap okuma noktasında düzenlenen toplantıda, Anadolu Mektebi’nin kuruluş amacı ve bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, Anadolu Mektebinin devlet okulları ve üniversitelerde, kitap okuma aktiviteleri başta olmak üzere çeşitli kültürel faaliyetlerle öğrencilere geniş bir perspektif kazandırmayı amaçladığını söyledi.

        Kurtaran, şunları kaydetti:

        "Anadolu Mektebi, öğrencilerimizin edebiyat, kültür ve sanatla iç içe olmalarını teşvik eden bir oluşum. Kitap okuma alışkanlığını kazandırırken, seminerler, paneller, film ve belgesel gösterimleri gibi zengin etkinliklerle öğrencilerimizin kültürel birikimlerini artırıyoruz. Anadolu Mektebinin lise düzeyinde yaptığı çalışmalar 16 önemli yazar ve edebiyatçının eserlerini kapsıyor. Öğrenciler, bu eserleri okuyup değerlendirirken, yazma ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Ayrıca ortaokul düzeyinde ise edebiyatçıların özenle seçtiği yaklaşık 170 çocuk kitabı üzerinden etkinlikler düzenleniyor. Çeşitli etkinliklerle bu kitaplar üzerine derinlemesine çalışmalar yapılıyor. Öğrenciler, okudukları eserler üzerinde eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirirken, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimlerini de güçlendiriyorlar."

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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