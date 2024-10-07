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        İsrail'in Filistin'e saldırıları Batman'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 23:21 Güncelleme: 07.10.2024 - 23:21
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        İsrail'in Filistin'e saldırıları Batman'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi
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        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

        Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Filistin bayraklarıyla Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Filistin’i destekleyen dövizler taşıyan grup sık sık tekbir getirdi.

        Grup adına basın açıklaması okuyan Eğitim Bir-Sen Batman Şube Başkanı Şehmuz Önlü, İsrail'in saldırılarına tepkisini dile getirerek, Filistin halkının insanlık tarihinin en vahşi saldırıları sonucunda korkunç bir yıkım yaşadığını söyledi.

        Konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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