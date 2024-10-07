İsrail'in Filistin'e saldırıları Batman'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi

Grup adına basın açıklaması okuyan Eğitim Bir-Sen Batman Şube Başkanı Şehmuz Önlü, İsrail'in saldırılarına tepkisini dile getirerek, Filistin halkının insanlık tarihinin en vahşi saldırıları sonucunda korkunç bir yıkım yaşadığını söyledi.

Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Filistin bayraklarıyla Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

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