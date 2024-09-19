Batman'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda Meydan Mahallesi'ndeki 6 iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 1️6️ bin 2️8️7️ paket sigara, 5️6️9️ elektronik sigara, 8️ bin 8️0️0️ boş makaron, 1️1️4️9️ puro, 7️3️ kilogram çay ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.