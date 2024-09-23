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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 21:55 Güncelleme: 23.09.2024 - 21:55
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yeşiltepe Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, 1️9️0️ gram skunk, pompalı tüfek ve 1️9️ kartuş ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin, "Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" ve "Kasten yaralama" suçlarından arandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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