Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yeşiltepe Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 1️9️0️ gram skunk, pompalı tüfek ve 1️9️ kartuş ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin, "Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" ve "Kasten yaralama" suçlarından arandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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