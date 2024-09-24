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        Batman'da sivil toplum kuruluşlarından İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki

        Batman'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:22 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:22
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        Batman'da sivil toplum kuruluşlarından İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki
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        Batman'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı.

        Eğitim-Bir-Sen il binasında düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

        Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Batman Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (BEYDER) temsilcisi Cengiz Arı, son günlerde işgal rejimi tarafından Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yapılan saldırılarla bölgedeki istikrar ve güven ortamının tehdit edildiğini söyledi.

        Bombalı saldırılar sonucunda kadın ve çocukların katledildiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve altyapının zarar gördüğünü kaydeden Arı, şöyle konuştu:

        "Bu saldırılar, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olup, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırma riski taşımaktadır. Lübnan halkının güvenliği ve bölgedeki barışın korunması adına, uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi ve saldırıları durdurmaya yönelik adımlar atması büyük önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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