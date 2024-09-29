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        Batman'da 1300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da 2 çekicide gümrük kaçağı 1300 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 21:17 Güncelleme: 29.09.2024 - 21:21
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        Batman'da 1300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Batman'da 2 çekicide gümrük kaçağı 1300 paket sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Batman-Hasankeyf kara yolunda durdurulan 2 çekicide yapılan aramada gümrük kaçağı 1300 paket sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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