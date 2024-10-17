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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:52 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:52
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaymakam İmrak, esnafın talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemek için ziyaretlerini sürdürüyor.

        İlçede faaliyet yürüten marketlere ziyaret gerçekleştiren İmrak, esnafla sohbet etti.

        İmrak, "Bizim için esnafımızın talep ve görüşleri önemli. Kapımız her zaman açık. Birlikte hareket ederek ilçemiz için en iyisini yapacağız. Onlara kolaylıklar ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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