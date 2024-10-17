Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Kaymakam İmrak, esnafın talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemek için ziyaretlerini sürdürüyor.
İlçede faaliyet yürüten marketlere ziyaret gerçekleştiren İmrak, esnafla sohbet etti.
İmrak, "Bizim için esnafımızın talep ve görüşleri önemli. Kapımız her zaman açık. Birlikte hareket ederek ilçemiz için en iyisini yapacağız. Onlara kolaylıklar ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi.
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