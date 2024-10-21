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        Batman'da Körük Aile Sağlık Merkezinin temeli atıldı

        Batman'da Körük Aile Sağlık Merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:07
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        Batman'da Körük Aile Sağlık Merkezinin temeli atıldı
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        Batman'da Körük Aile Sağlık Merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Körük Mahallesi'nde hizmete girdiğinde 5 hekimin görev yapacağı, muayene, bebek emzirme, gebe ve çocuk izleme, aşılama ve müdahale odalarının yer alacağı ve küçük cerrahi müdahalelerin de yapılacağı koruyucu sağlık hizmetlerinin verileceği merkez için temel atma töreni düzenlendi.

        Törene, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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