Batman'da Körük Aile Sağlık Merkezinin temeli atıldı

Körük Mahallesi'nde hizmete girdiğinde 5 hekimin görev yapacağı, muayene, bebek emzirme, gebe ve çocuk izleme, aşılama ve müdahale odalarının yer alacağı ve küçük cerrahi müdahalelerin de yapılacağı koruyucu sağlık hizmetlerinin verileceği merkez için temel atma töreni düzenlendi.

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