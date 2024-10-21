Batman'da Körük Aile Sağlık Merkezinin temeli atıldı
Batman'da Körük Aile Sağlık Merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Batman'da Körük Aile Sağlık Merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Körük Mahallesi'nde hizmete girdiğinde 5 hekimin görev yapacağı, muayene, bebek emzirme, gebe ve çocuk izleme, aşılama ve müdahale odalarının yer alacağı ve küçük cerrahi müdahalelerin de yapılacağı koruyucu sağlık hizmetlerinin verileceği merkez için temel atma töreni düzenlendi.
Törene, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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