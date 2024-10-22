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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:15
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaymakam İmrak, ziyaretinde göreve yeni başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yağmur ve şube müdürlerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

        İmrak, ilçenin eğitim, öğretim durumu ve bu alanda yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

        Eğitimin her zaman öncelikli bir konu olduğunu dile getiren İmrak, kurum personeline çalışmalarında başarı diledi.

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