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        Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Batman'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 21:43 Güncelleme: 02.11.2024 - 21:55
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        Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Batman'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Atatürk Parkı'nda toplanan grup, "Kalkın ve bu zulme dur deyin" ve "Direnişin adı Aksa Tufanı" yazılı pankartlar taşıdı, sık sık tekbir getirdi.

        Grup adına basın açıklaması yapan Ramazan Çelikal, bir yılı aşkın bir süredir Gazze'deki katliamların soykırım düzeyine ulaştığını söyledi.

        Çelikal, birçok ülkenin İsrail'i kınadığını ancak verilen tepkinin kınamadan öteye geçmediğini belirterek, "Bu açıklamaların hiçbir somut karşılığı olmadığı için bırakın siyonistleri ürkütmeyi, siyonist medya ve komedyada alay konusu oldular. Şartların değişmesi gerekiyor ve bunun kınamalarla olmayacağı anlaşılmıştır. Siyonist rejimin anlayacağı şekilde somut, net, kararlı ve izzetli yeni adımlar bekliyoruz. Allah için ayağa kalkın." dedi.

        Grup, Filistin için okunan duanın ardından dağıldı.

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