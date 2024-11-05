CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Batman'da konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Milletin iradesinin şekilleneceği yer sandıktır." dedi.

Zeybek, beraberinde CHP milletvekilleri Türkan Elçi ve Sezgin Tanrıkulu ile partisinin Batman İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, Mardin Büyükşehir, Batman, Esenyurt ve Halfeti belediyelerine yapılan görevlendirmelere tepki gösterdi.

"Batman'da yaşayan insanların da seçme hakkı yokmuş gibi bir de seçilme hakkı da elinden alınıyor. Milletin iradesinin şekilleneceği yer sandıktır." diyen Zeybek, belediye başkanının mahkumiyeti ya da belediye başkanının beraat ederek görevine döneceği güne kadar da meclis üyesinin başkan vekili olarak belediyeye vekalet etmesi gerektiğini anlattı.