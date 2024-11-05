Batman'da "dur" ihtarına uymayan araçta 30 kilo 500 gram skunk ele geçirildi

Araçta yapılan aramada 30 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, araçtaki H.Y, M.F.Y, A.Ç ve Y.Ç, gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine kente giriş yapan bir hafif ticari aracı durdurmak istedi.

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