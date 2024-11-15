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        Batman'da tünelde trafik kazası tatbikatı yapıldı

        Batman'da Hasankeyf Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:22 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:39
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        Batman'da tünelde trafik kazası tatbikatı yapıldı
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        Batman'da Hasankeyf Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

        Trafik kazalarına hazırlıklı olunması amacıyla Hasankeyf ilçesini Gercüş ilçesine bağlayan tünelde, 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, Karayolları ve jandarma ekiplerinin katılımıyla tatbikat yapıldı.

        Senaryo gereği iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlarda sıkışan yaralılar olduğu ihbarı üzerine, ekipler bölgeye yönlendirildi.

        Ekiplerce 2 yaralı sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, tatbikat sonrası basın mensuplarına, Hasankeyf Tüneli'nin Gercüş istikametinde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Trafik kazalarının olmamasını temenni ettiklerini ancak bu kazaların hayatın gerçeği olduğunu ifade eden İmrak, "Bu kazalar her zaman karşımıza çıkabilecek durumlar. Amacımız olası bir kazada en hızlı nasıl müdahale edilebilir, bunun hazırlığını yapmak." dedi.

        112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen çağrıların üçte birinin asılsız olduğunu belirten İmrak, vatandaşlardan asılsız ihbarlarda bulunulmaması konusunda duyarlılık beklediklerini kaydetti.

        İmrak, "Lütfen 112 hattımızı boşuna işgal etmeyin. Tespiti halinde 1980 lira idari para cezasıyla karşılaşacağınızı unutmayınız." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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