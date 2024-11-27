Batman'da izinsiz gösterilere katıldıkları belirlenen 6 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte sokak eylemlerine katıldıkları ve sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.