Batman'da izinsiz gösterilere katıldıkları belirlenen 6 zanlı yakalandı
Batman'da izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte sokak eylemlerine katıldıkları ve sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.