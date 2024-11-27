Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da izinsiz gösterilere katıldıkları belirlenen 6 zanlı yakalandı

        Batman'da izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 20:06 Güncelleme: 27.11.2024 - 20:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da izinsiz gösterilere katıldıkları belirlenen 6 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte sokak eylemlerine katıldıkları ve sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Havayollarında umut var
        Havayollarında umut var
        Avukatına âşık oldu
        Avukatına âşık oldu
        27 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme

        Benzer Haberler

        Hasankeyf Kalesi'nde aydınlatma çalışmalarında sona gelindi
        Hasankeyf Kalesi'nde aydınlatma çalışmalarında sona gelindi
        Turşu kutularına gizlenmiş 52 kilo skunk ele geçirildi
        Turşu kutularına gizlenmiş 52 kilo skunk ele geçirildi
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Batman'da 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi
        Batman'da 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi
        Batman Belediyesinden Gülistan Sönük'ün "aile" ile ilgili sözlerine tepki
        Batman Belediyesinden Gülistan Sönük'ün "aile" ile ilgili sözlerine tepki
        Batman'ın Sason ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
        Batman'ın Sason ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli