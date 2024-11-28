Batman'da marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Sağlık Mahallesi'nde bir markete girerek hırsızlık yapan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Batman'a bir markette hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

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