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        Batman'da marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

        Batman'a bir markette hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:57 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:57
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        Batman'da marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
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        Batman'a bir markette hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Sağlık Mahallesi'nde bir markete girerek hırsızlık yapan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Şüphelilerin bir araçta seyrettiği yönünde bilgi alan ekipler, aracı takibe aldı.

        Kısa süreli kovalamacanın ardından ekipler, araçtaki K.Y, S.S.Ç, M.F.K. ve F.S'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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