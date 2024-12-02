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        Batman'da Halime Hatun Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışı yapıldı

        Batman'da Halime Hatun Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 17:36 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:39
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        Batman'da Halime Hatun Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışı yapıldı
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        Batman'da Halime Hatun Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

        Hasankeyf kara yolu üzerinde yapımı tamamlanan okulun açılışına, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Açılışta konuşan Vali Canalp, Hasankeyf yolunun, Batman'ın en hızlı kentleşen ve en fazla gelişimin yaşandığı bölgelerden biri olduğunu söyledi.

        Canalp, "Gelişen bütün bölgelerimizde yapmış olduğumuz inşaatlar da dahil olmak üzere yeni kamu hizmetlerine sürekli ihtiyaç var. Bunların bir kısmı kaldırımdır, bir kısmı yoldur. Ama aynı zamanda sağlık ve eğitim tesisleridir. Bugün açmış olduğumuz bir eğitim tesisidir. Önümüzdeki yıllarda yatırım programı içerisinde bu şekildeki bölgelerimizde hem sağlık yatırımlarını hem de eğitim yatırımlarını yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran ise okulun 2020 -2022 döneminde yatırım programı kapsamında kente kazandırılan 12 anaokulundan biri olduğunu söyledi.

        Kurtaran, şunları kaydetti:

        "Okulumuzda öğrenci kapasitesi arttığında dersli sayısını 20'ye adar çıkarabiliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığınca özel eğitim konusunda özel gereksinimli çocuklara yönelik çok ciddi hizmetler sunuldu, okullar açıldı. Bugün ilimizde özel gereksinimli çocuklarımıza hizmet veren 20 bağımsız okulumuz var."

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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