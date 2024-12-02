Batman'da Halime Hatun Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışı yapıldı

Batman'da Halime Hatun Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Hasankeyf kara yolu üzerinde yapımı tamamlanan okulun açılışına, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Vali Canalp, Hasankeyf yolunun, Batman'ın en hızlı kentleşen ve en fazla gelişimin yaşandığı bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Canalp, "Gelişen bütün bölgelerimizde yapmış olduğumuz inşaatlar da dahil olmak üzere yeni kamu hizmetlerine sürekli ihtiyaç var. Bunların bir kısmı kaldırımdır, bir kısmı yoldur. Ama aynı zamanda sağlık ve eğitim tesisleridir. Bugün açmış olduğumuz bir eğitim tesisidir. Önümüzdeki yıllarda yatırım programı içerisinde bu şekildeki bölgelerimizde hem sağlık yatırımlarını hem de eğitim yatırımlarını yapmaya devam edeceğiz." dedi.