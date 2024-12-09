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        Batman'daki Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor

        Batman Belediyesi tarafından Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:25
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        Batman'daki Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor
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        Batman Belediyesi tarafından Yaşar Kemal Kent Ormanı’nda başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların yüzde 30'nun tamamlandığı Yaşar Kemal Kent Orman'ı kent halkına modern bir yaşam alanı sunacak.

        Alanda, bin 190 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 238 araç kapasiteli otopark, 830 metrekarelik tematik bahçeler, bin 450 metrekarelik çocuk oyun alanları, su oyun parkları, biyolojik gölet ve 5 bin 600 metrekarelik piknik alanları yer alacak.

        Futbol ve basketbol sahaları, tenis kortu, kafeterya, bebek bakım odaları, lavabolar ve büfelerin de yer alacağı alan, park anlamında İstiklal Parkı'nın ardından kent merkezindeki ikinci büyük park olacak.

        Batman Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Güngör, alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Güngör, çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, alanın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

        Galeri
        Galeri

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